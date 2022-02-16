وفاة فنان خليجي شهير والحزن يعم الوسط الفني

محمد بن مسعود - الدمام - توفي الفنان الكويتي جاسم عباس، منذ قليل، عن عمر ناهز 52 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث دخل العناية المركزة مؤخرًا.

وأعلنت خبر وفاته الإعلامية الكويتية مي العيدان، إذ نشرت صورة له من العناية المركزة، وعلقت كاتبة: “انتقل إلى رحمة الله الفنان جاسم عباس إنا لله وإنا اليه راجعون بعد دخوله العناية المركزة قبل عدة أيام بحالة حرجة”.

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وأضافت: “اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناته وأنزله منزلًا حسنًا واحشره مع الأبرار والصديقين والصالحين وتجاوز عن سياءاته كما باعدت بين المشرق والمغرب وامسح على قلب زوجته وأبنائه ومحبيه.. لا تبخلوا عليه بالدعاء فالدعاء رزق الميت”.

وكان الفنان الراحل، قد نقل إلى العناية المركزة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وقد كشفت مصادر أنه تعرض لارتفاع السكر في الدم ما أدى إلى حدوث مضاعفات استدعت نقله إلى المستشفى.

المصدر : صحيفة المرصد