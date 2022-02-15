وفقًا لـ14 معيارًا.. “الطيران المدني” تصدر تقريرًا عن أداء المطارات المحلية والدولية

محمد بن مسعود - الدمام - مطارات “محمد بن عبدالعزيز” و”الجوف” و”الملك سعود” بالباحة حصدت مراكز متقدمة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية لشهر يناير 2022م، وفقًا لـ 14 معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، وذلك تطبيقًا للتوجهات الاستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.

ونال كل من: مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومطار الجوف الدولي، ومطار الملك سعود بالباحة؛ مراكز المقدمة في التقرير.

واتبعت الهيئة مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء القطاع الذي ينقسم إلى ثلاث فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية، التي يزيد أعداد المسافرين فيها على ستة ملايين مسافر سنويًا، وحصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82 %، بينما جاء ثانيًا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 73 %، وحل مطار الملك فهد الدولي بالدمام ثالثًا بنسبة التزام بلغت 64 %، بينما جاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض رابعًا بنسبة التزام وصلت إلى 64 %.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن ستة ملايين مسافر سنويًا، حصل مطار الجوف على المركز الأول بنسبة التزام 100 % ومتفوقًا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.

وفي الفئة الثالثة للمطارات الداخلية، حصل مطار الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100 %، متفوقًا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.

وتستند الهيئة العامة للطيران المدني في تقييم أداء المطارات إلى 14 معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.

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