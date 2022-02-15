اخبار الرياضه السعوديه جارديم: تركت التدريب وأصبحت مشجعاً هلالياً

محمد بن مسعود - الدمام - ودعت الإدارة الهلالية ولاعبو الفريق، المدرب البرتغالي جارديم، الذي أنهت الإدارة تعاقدها معه. وبث حساب النادي بـ«تويتر» فيديو لجارديم وهو يودع اللاعبين، وتحدث لهم في كلمته الوداعية قائلاً: شكراً لكم على الأشهر السبعة التي قضيناها معاً. وأضاف: أنا الآن لست مدرباً، ولكني أصبحت مشجعاً للهلال، سيبقى التقدير الذي وجدته بيننا من الجميع بالنادي.

من جانبٍ آخر، أشرف المدرب الهلالي الجديد دياز على تدريبات الفريق التي بدأت بالجري حول الملعب، بعدها أدى اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة، طبق فيها دياز عدداً من الجمل التكتيكية المتنوعة على كامل الملعب.