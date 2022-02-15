متسترون يترقبون فرصة «الزمن الضائع»!

وناشد متسترون ضاقت عليهم الفرص، وزارة التجارة بتمديد فترة التصحيح بعدما برروا تأخرهم بإشكالات ذاتية واجهت ميزانيات شركاتهم ومؤسساتهم «الساترة»، غير أن الوزارة أكدت قبل يومين عزمها على إنهاء مهلة التصحيح في وقتها المحدد، خصوصا أنها منحت المتسترين مزايا وحوافز ربما تدفعهم إلى التصحيح.
– التجارة أكدت عدم عزمها على تمديد المهلة
– المتأخرون عزوا تأخرهم إلى عوائق
– مصححون يناشدون استثناء منشآت معينة
حوافز التجارة:
– الإعفاء من العقوبات المقررة
– الإعفاء من ضريبة الدخل
– تمكين المصحح من التجارة
– التعهد بسرية المعلومات
عقوبات منتظرة:
السجن خمس سنوات
الغرامة خمسة ملايين
دفع الزكاة والرسوم
الترحيل لغير السعوديين
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