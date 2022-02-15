“الانضباط” تغرم لاعبي “النصر” بعد مباراة “الاتحاد”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، تغريم لاعبي النصر عبدالإله العمري وزميله الأرجنتيني بيتي مبلغ عشرين ألف ريال.
وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الثلاثاء)، إلى أن الغرامة تأتي لتخلف الثنائي عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش انترفيو) بعد نهاية مباراة فريقهما أمام الاتحاد.
وغرمت لجنة الانضباط كذلك المحترف البرازيلي بصفوف نادي النصر، تاليسكا، مبلغ عشرة آلاف ريال؛ لحصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة الاتحاد لقيامه باللعب العنيف.
وكان النصر قد هُزم بثلاثية نظيفة خلال المباراة، التي جمعته بنظيره الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري.
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