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شاهد .. مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد "دوري أبطال أوروبا" مباشر

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محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد “” مباشر

يلتقي اليوم الثلاثاء باريس سان جيرمان مع ضيفه في قمة مرتقبة ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، موسم 2021/22 علي ستاد بارك دي برانس.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب “سانتياجو برنابيو” يوم 9 مارس القادم، فيما تعتبر هذه المباراة هي المواجهة الأولى للنجم الأرجنتيني ليونيل ضد ريال مدريد، بقميص باريس سان جيرمان بعد رحيله عن

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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