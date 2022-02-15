محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد “دوري أبطال أوروبا” مباشر

يلتقي اليوم الثلاثاء باريس سان جيرمان مع ضيفه ريال مدريد في قمة مرتقبة ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، موسم 2021/22 علي ستاد بارك دي برانس. وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب “سانتياجو برنابيو” يوم 9 مارس القادم، فيما تعتبر هذه المباراة هي المواجهة الأولى للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضد ريال مدريد، بقميص باريس سان جيرمان بعد رحيله عن برشلونة تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً

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