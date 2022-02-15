بعد نشر دوت الخليج للحادثة.. مركز الحياة الفطرية يقف على حادثة هجوم البابون

بعد أن انفردت "دوت الخليج" بنشر حادثة تعرض المواطن ماجد إبراهيم من أهالي قرية رغدان بالباحة للهجوم من أحد قردة البابون، الأمر الذي نتج عنه إصابة المواطن بجرح غائر في يده، زار فريق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، يرافقهم رئيس وحدة العلماء ببرنامج "تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون (تحديد المشكلات وأفضل الحلول)" البروفيسور الدكتورة باولا بيبسورث، موقع الحادثة؛ الذي تعرض فيه أحد المواطن للاعتداء في فناء منزله.

واستمع الفريق لتفاصيل الحادثة من المُعتدى عليه، واجتمع مع بعض المسؤولين والمواطنين، وزار عددا من المواقع للوقوف أكثر على طبيعة القرود في تلك المنطقة، والحوادث التي تسبب فيها.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أطلق حزمة من الإجراءات التنفيذية الموازية؛ التي تُعنى بتفعيل بعض الحلول الدولية السريعة أثناء إجراء دراسة (تقييم أضرار وتزايد أعداد قرود البابون)؛ أهمها تفعيل وحدة تسجيلات البلاغات في المناطق الرئيسة، والتعاون مع إمارات المناطق لمنع إطعام هذه القرود، ومع أمانات المناطق لتعديل تصميم الحاويات إلى جانب تفعيل اللوائح التنفيذية لنظام البيئة، إلى جانب تخصيص رابط للبلاغات بهدف تحديد الأماكن الأكثر تضرراً التي تحتاج إلى تدخل عاجل، وذلك لبدء تنفيذ توصيات الدراسة عليها.