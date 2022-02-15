بعد نشر دوت الخليج للحادثة.. مركز الحياة الفطرية يقف على حادثة هجوم البابون

واستمع الفريق لتفاصيل الحادثة من المُعتدى عليه، واجتمع مع بعض المسؤولين والمواطنين، وزار عددا من المواقع للوقوف أكثر على طبيعة القرود في تلك المنطقة، والحوادث التي تسبب فيها.
وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أطلق حزمة من الإجراءات التنفيذية الموازية؛ التي تُعنى بتفعيل بعض الحلول الدولية السريعة أثناء إجراء دراسة (تقييم أضرار وتزايد أعداد قرود البابون)؛ أهمها تفعيل وحدة تسجيلات البلاغات في المناطق الرئيسة، والتعاون مع إمارات المناطق لمنع إطعام هذه القرود، ومع أمانات المناطق لتعديل تصميم الحاويات إلى جانب تفعيل اللوائح التنفيذية لنظام البيئة، إلى جانب تخصيص رابط للبلاغات بهدف تحديد الأماكن الأكثر تضرراً التي تحتاج إلى تدخل عاجل، وذلك لبدء تنفيذ توصيات الدراسة عليها.
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