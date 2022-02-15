القبض على 3 أشخاص يسلبون مندوبي تطبيقات التوصيل

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن شرطة المنطقة قبضت على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية، ارتكبوا حوادث سلب مندوبي تطبيقات النقل والتوصيل تحت تهديد السلاح الأبيض، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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