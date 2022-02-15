وزيرا الإعلام والموارد البشرية يشاركان في مؤتمر التواصل الحكومي

يُعقد المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي غدا، بمشاركة كل من وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي. وسيستعرض وزير الإعلام أبرز المستجدات، فيما يتناول وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الملفات المتعلقة بمستقبل سوق العمل السعودي وقطاع التنمية الاجتماعية. كما سيجيب الوزيران خلال المؤتمر عن أسئلة الصحفيين، الذي ينقل على الهواء مباشرة عبر القنوات السعودية.



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