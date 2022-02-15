شكرا لقرائتكم خبر عن متحدّثون لـ «صُنع في السعودية»: الشباب السعوديّ أثبت جدارته في الابتكار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكّد متحدثون في جلسات المؤتمر المصاحب لمعرض "صُنع في السعودية" أمس، تفوَّق المنتجات الوطنية خلال الأعوام الأخيرة بجودتها، ومزاحمتها الصناعات العالمية، مما أدى إلى زيادة إقبال المستهلكين عليها لمميزاتها التنافسية.

وأشاروا خلال جلسة "دور التقنيات بالتسويق" التي عُقدت في النسخة الأولى من المعرض المُقام بواجهة الرياض، إحدى مناطق موسم الرياض، إلى أن الشباب السعوديّ أثبت جدارته في الابتكار وتطوير المشاريع، مما أسهم في تحوّل السعوديين بمجالات عدة من مستهلكين إلى منتجين، تصل صناعاتهم إلى دول كثيرة، وتحظى سلعهم بالرواج في أسواق عالمية.

وأوضح مُؤسّس شركة "شايزر باور" المهندس راكان العيدي عن خطط الشركة التي تنشط في بيع البطاريات، مؤكدًا أن الخطوة القادمة ستكون في الإسهام بتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة .

من جانبه أشار مؤسس في شركة "زد مازن الضرّاب" إلى أن تقدّم التكنولوجيا سهّل وصول البائعين إلى عملائهم مباشرة ومن غير وسطاء، وهذا ما عزّز وسرّع من ترويج المنتجات .

من جهته أفاد الرئيسُ التنفيذي لقطاع التواصل في شركة "زين" ريان التركي أن التقنية والمعلومات القيّمة أسهمت في الوصول إلى العملاء وتنفهم احتياجاتهم بدقة وتلبية مطالبهم بكل سهولة .