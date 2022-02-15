أمانة الطائف تكشف عن غرفة خلف مطعم لإعداد وتخزين الأطعمة الفاسدة بالسيل الكبير

محمد بن مسعود - الدمام - 15 فبراير 2022 – 14 رجب 1443 10:06 PM
عُثرَ فيها على كمية من اللحوم والشحوم والكوارع مجهولة المصدرأمانة الطائف تكشف عن غرفة خلف مطعم لإعداد وتخزين الأطعمة الفاسدة بالسيل الكبير
كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في “بلدية السيل الكبير”، عن وجود غرفة خارجية تابعة لمطعم اتخذتها العمالة مكانًا لإعداد الأطعمة والتي تبقى لعدة أيام ويُعاد تسخينها، ومن ثم بيعها على زبائن المطعم.
وكُشفَ عن اتخاذها كموقع لتخزين اللحوم والشحوم والكوارع مجهولة المصدر، والتي ضُبطت بكميات كبيرة، حيث صادرها المراقبون وأغلقوا تلك الغرفة لحين اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وكذلك حيال المطعم الذي كان يفتقد لأبسط الاشتراطات الصحية.
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