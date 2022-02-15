تسجيل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجلت تونس 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) و15 وفاة, خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة التونسية اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 4212591 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27,145.

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