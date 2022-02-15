زار ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء قيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع-40، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى.
وقال ملك الأردن عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “مع رفاق السلاح من كتيبة المدرعات مجددًا، نلتقي في المكان ذاته؛ لنستذكر أيام الخدمة العسكرية في صفوف جيشنا العربي”.
وأعرب عن تقديره لرفاق السلاح، ولكل المتقاعدين العسكريين.
واستمع الملك خلال جولته في اللواء إلى إيجاز عن دبابة زايد، التي دخلت الخدمة حديثًا.
ملك الأردن يزور رفاق السلاح في وحدة عسكرية خدم بها
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-15
زار ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء قيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع-40، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى.
وقال ملك الأردن عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “مع رفاق السلاح من كتيبة المدرعات مجددًا، نلتقي في المكان ذاته؛ لنستذكر أيام الخدمة العسكرية في صفوف جيشنا العربي”.
وأعرب عن تقديره لرفاق السلاح، ولكل المتقاعدين العسكريين.
واستمع الملك خلال جولته في اللواء إلى إيجاز عن دبابة زايد، التي دخلت الخدمة حديثًا.
15 فبراير 2022 – 14 رجب 1443
09:03 PM
أعرب عن تقديره لهم ولكل المتقاعدين
زار ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء قيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع-40، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى.
وقال ملك الأردن عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “مع رفاق السلاح من كتيبة المدرعات مجددًا، نلتقي في المكان ذاته؛ لنستذكر أيام الخدمة العسكرية في صفوف جيشنا العربي”.
وأعرب عن تقديره لرفاق السلاح، ولكل المتقاعدين العسكريين.
واستمع الملك خلال جولته في اللواء إلى إيجاز عن دبابة زايد، التي دخلت الخدمة حديثًا.
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