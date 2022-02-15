شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 10 مخالفين لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة، (9) مواطنين ومقيم من الجنسية الأردنية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث الرائد المالكي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.