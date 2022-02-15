شكرا لقرائتكم خبر عن «وشمًا أو ثقبًا».. «الصحة» تكشف حالات الامتناع عن التبرع بالدم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت "الصحة" أن السفر للخارج، يعتبر أحد أسباب الاعتذار من قبول التبرع بالدم، من الأشخاص الذين لديهم تاريخ سفر.

وقالت "الصحة" في توضيح لاستثناءات قبول المتبرعين بالدم، أن المصابون بالعدوى ونزلات البرد، إذا كان لدى المتبرع نزلة برد، أو أنفلونزا، أو التهاب في الحلق، أو أية عدوى أخرى، أو إذا أجرى المتبرع وشمًا، أو ثقبًا في الجسم مؤخرًا، فلا يمكنه أن يتبرع بالدم خلال 6 أشهر ابتداء من تاريخ خضوعه لهذا الإجراء.

وذكرت: "أما إذا تم إجراء الثقب على يد مهني صحي معتمد، وزال أي التهاب تمامًا، فيمكن للفرد أن يتبرع بالدم بعد مضي 12 ساعة، وكذلك إذا خضع المتبرع لإجراء جراحي بسيط، فعليه أن ينتظر 24 ساعة قبل التبرع بالدم، بينما عليه أن ينتظر شهرًا في حال خضوعه لعملية جراحية".

أما في حالة السفر إلى مناطق تستوطن فيها حالات العدوى المنقولة عن طريق البعوض (مثل: الملاريا، وحمى الضنك، وفيروس زيكا)، يجب تجنب التبرع بالدم مؤقتًا، وكذلك الإصابة بأمراض معدية (مثل: الأيدز، والتهاب الكبد (ب) و(ج)، والزهري، والملاريا).

ونوهت أنه لا يمكن للحامل التبرع بالدم، ويُوصى بعدم التبرع بالدم أثناء الإرضاع، كما يجب مرور 9 أشهر على الأقل (مثل: فترة الحمل) قبل التبرع بالدم بعد الولادة، ومرور حتى 3 أشهر بعد أن يُفطم المولود بشكل ملحوظ.