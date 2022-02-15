شكرا لقرائتكم خبر الفيصل يعلن الفائزين بجائزة مكة للتميز ومبادرات الملتقى الثقافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، الفائزين بجائزة مكة للتميز في أفرعها التسعة، وكذلك الفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي».

عقب ذلك كرم أمير المنطقة رعاة وداعمي الجائزة ومحكمي ومقيمي الأعمال المتنافسة.

من جهة أخرى يواصل أمير المنطقة اليوم، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة، حيث يزور محافظة الليث والقنفذة وأضم والعرضيات، ويلتقي الأهالي ويستمع إلى مطالبهم، كما يستعرض ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية، ويرافقه خلالها مديرو عموم الإدارات الحكومية في المنطقة؛ بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

ويرأس أمير المنطقة اجتماعات يتخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، كما سيناقش سبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.

الفائزون بفروع جائزة مكة للتميز:

