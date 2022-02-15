الفيصل يعلن الفائزين بجائزة مكة للتميز ومبادرات الملتقى الثقافي

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عقب ذلك كرم أمير المنطقة رعاة وداعمي الجائزة ومحكمي ومقيمي الأعمال المتنافسة.
من جهة أخرى يواصل أمير المنطقة اليوم، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة، حيث يزور محافظة الليث والقنفذة وأضم والعرضيات، ويلتقي الأهالي ويستمع إلى مطالبهم، كما يستعرض ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية، ويرافقه خلالها مديرو عموم الإدارات الحكومية في المنطقة؛ بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.
ويرأس أمير المنطقة اجتماعات يتخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، كما سيناقش سبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.
الفائزون بفروع جائزة مكة للتميز:
- التميز الإداري: وزارة الرياضة.
- التميز البيئي: مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
- التميز العمراني: مشروع قبة جدة دوم.
- التميز العلمي والتقني: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- خدمات الحج والعمرة القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة:
- التميز الاجتماعي: منصة إحسان.
- التميز الثقافي: مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.
- التميز الإنساني: كل من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفايز المالكي.
- التميز الاقتصادي: شركتا أم القرى للتنمية والإعمار، وبترو رابغ.
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