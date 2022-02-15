- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم أولى مبارياته الدولية، يومي 20 و24 فبراير الجاري، أمام سيشل والمالديف، على ملعب الأخير.
وامتدح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التطور الكبير الذي حققته الكرة النسائية السعودية، بعد نجاح تنظيم أول دوري مؤخرًا.
ويقود أخضر السيدات “فنياً”، الألمانية مونيكا ستاب، التي تملك خبرات كبيرة في الملاعب، سواء كلاعبة أو مدربة.
وتم تشكيل المنتخب، بعد تنظيم النسخة الأولى من الدوري السعودي للسيدات، والذي اختتم الشهر الماضي بمشاركة 8 أندية تأهلت بعد المنافسة في دوري المناطق.
في حين بدأت المرحلة الأولى من استعداد الأخضر بمدينة جدة، وتتواصل المرحلة الثانية حتى الغد في الرياض، قبل التوجه إلى المالديف.
أخضر السيدات الدوري السعودي للسيدات
أخضر السيدات يكثف تحضيراته للإطلالة الدولية الأولى
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-15
يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم أولى مبارياته الدولية، يومي 20 و24 فبراير الجاري، أمام سيشل والمالديف، على ملعب الأخير.
وامتدح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التطور الكبير الذي حققته الكرة النسائية السعودية، بعد نجاح تنظيم أول دوري مؤخرًا.
ويقود أخضر السيدات “فنياً”، الألمانية مونيكا ستاب، التي تملك خبرات كبيرة في الملاعب، سواء كلاعبة أو مدربة.
وتم تشكيل المنتخب، بعد تنظيم النسخة الأولى من الدوري السعودي للسيدات، والذي اختتم الشهر الماضي بمشاركة 8 أندية تأهلت بعد المنافسة في دوري المناطق.
في حين بدأت المرحلة الأولى من استعداد الأخضر بمدينة جدة، وتتواصل المرحلة الثانية حتى الغد في الرياض، قبل التوجه إلى المالديف.
15 فبراير 2022 – 14 رجب 1443
04:06 PM
15 فبراير 2022 – 14 رجب 1443
06:57 PM
يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم أولى مبارياته الدولية، يومي 20 و24 فبراير الجاري، أمام سيشل والمالديف، على ملعب الأخير.
وامتدح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التطور الكبير الذي حققته الكرة النسائية السعودية، بعد نجاح تنظيم أول دوري مؤخرًا.
ويقود أخضر السيدات “فنياً”، الألمانية مونيكا ستاب، التي تملك خبرات كبيرة في الملاعب، سواء كلاعبة أو مدربة.
وتم تشكيل المنتخب، بعد تنظيم النسخة الأولى من الدوري السعودي للسيدات، والذي اختتم الشهر الماضي بمشاركة 8 أندية تأهلت بعد المنافسة في دوري المناطق.
في حين بدأت المرحلة الأولى من استعداد الأخضر بمدينة جدة، وتتواصل المرحلة الثانية حتى الغد في الرياض، قبل التوجه إلى المالديف.
قد يهمك أيضاً :-
- بحضور "زيدان" و"الحبتور".. الاتحاد السعودي للبولو يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الإماراتي
- القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالرياض: السعوديات يتمتعن بالشجاعة والإقدام والبراعة
- "متمم" يستعرض أهمية الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق لنمو الاقتصاد
- "مركز إدارة الدين" يقفل طرح فبراير 2022م ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال
- 19 ألف أسرة مستفيدة من خيارات "سكني" في يناير الماضي
كانت هذه تفاصيل خبر أخضر السيدات يكثف تحضيراته للإطلالة الدولية الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.