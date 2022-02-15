محمد بن مسعود - الدمام - بمبلغ إجمالي قدره 13.178 مليار ريال سعودي أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدارالمحلي لشهر فبراير 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 13.178 مليار ريال سعودي (ثلاثة عشر مليارًا ومائة وثمانية وسبعين مليون ريال سعودي). وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قُسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 7.528 مليار ريال سعودي (سبعة مليارات وخمسمائة وثمانية وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 5.650 مليار ريال سعودي (خمسة مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.المركز الوطني لإدارة الدين

15 فبراير 2022 – 14 رجب 1443 06:52 PM بمبلغ إجمالي قدره 13.178 مليار ريال سعودي “مركز إدارة الدين” يقفل طرح فبراير 2022م ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال “مركز إدارة الدين” يقفل طرح فبراير 2022م ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدارالمحلي لشهر فبراير 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 13.178 مليار ريال سعودي (ثلاثة عشر مليارًا ومائة وثمانية وسبعين مليون ريال سعودي). وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قُسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 7.528 مليار ريال سعودي (سبعة مليارات وخمسمائة وثمانية وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 5.650 مليار ريال سعودي (خمسة مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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