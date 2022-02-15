محمد بن مسعود - الدمام - تحذير .. اذا شعرت بهذه الاعراض في قدميك فهي تنذر بخطر الإصابة بالنوبة القلبية .. لا تتجاهلها

يموت شخص واحد في الولايات المتحدة بسبب النوبة القلبية ومشاكل الأوعية كل 36 ثانية. حسب تقارير صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

هذا يصل إلى قرابة 660 ألف حالة وفاة مرتبطة بالقلب سنويًا. مما يجعل أمراض القلب مسؤولة عن وفاة واحدة من كل أربع حالات وفاة.

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ومع ذلك، على الرغم من انتشار أمراض القلب، فإن العديد من الأشخاص. لا يزال يفشلون في التعرف على علامات وجود مشكلة خطيرة في القلب خاصة في مراحلها المبكرة.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة “best life” الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن أحد أعراض الإصابة بأمراض القلب. والتي يقول الخبراء أنك قد تلاحظها في الساقين.

إذا شعرت بهذه الاعراض في قدميك قم بفحص قلبك

يمكن أن يكون ألم القدم شائعًا – خاصة بعد ممارسة الرياضة أو قضاء يوم عمل كامل مرتكزا على قدميك.

لكن الخبراء يقولون إنه إذا لم يكن هناك تفسير معروف، فيجب أن يفحصك الطبيب.

لأنه إذا كان الألم مصحوبًا بوخز أو إحساس بالحرقان، يحذر الخبراء من أنه يمكن أن يكون شكلاً من أشكال الاعتلال العصبي الليفي الصغير (SFN). وهي حالة تؤثر على الجهاز العصبي المحيطي.

مرض الاعتلال العصبي الليفي الصغير

يقول موقع “مدلاين بلس” المختص بالأمور المتعلقة بالصحة والطب: “إن الاعتلال العصبي الليفي الصغير هو حالة تتميز بألم شديد. وقد تظهر الأعراض في القدمين أو اليدين.”

وأضاف الموقع “غالبًا ما يُوصف الألم بأنه طاعن أو حارق، أو كأحاسيس غير طبيعية في الجلد مثل الوخز أو الحكة. ويشعر بعض الأفراد بألم أكثر حدة أثناء فترات الراحة أو في الليل.”

من المهم بشكل خاص ملاحظة هذه الأعراض بسبب ارتباطها المعروف بصحة القلب.

ارتفاع معدل الإصابة بمرض السكري قد يكون من بين المؤشرات

خلص الباحثون في دراسة أجريت عام 2021. ونشرت في مجلة Neurology أن الأشخاص المصابين بهذه الحالة هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة من أولئك الذين لا يعانون منها.

كما خلصوا كذلك إلى أن ما يقرب من 50 في المائة من مرضى الاعتلال العصبي يعانون من مرض السكري. مقارنة بنسبة 22 في المائة ممن لا يعانون منه.

في الواقع، وفقًا لدراسة أجريت عام 2011، فإن ملاحظة هذه الأعراض بالقدم قد تساعد في التشخيص المبكر لمرض السكري.

على الرغم من ارتباطه المباشر بصحة القلب والسكري. يقول الخبراء إن مرض اعتلال الأعصاب المحيطة بالألياف الصغيرة. لم يحظ بالاهتمام الكافي من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية.

الأعراض الأخرى لاعتلال الأعصاب المحيطية بالألياف الصغيرة

يعتبر الشعور بالألم أو بالوخز في القدمين أو اليدين من الأعراض المبكرة الأكثر شيوعًا للاعتلال العصبي الليفي الصغير.

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأعراض الأخرى التي قد تتماشى مع هذه الأحاسيس.

وفقًا لموقع “Medical News Today”، يعاني بعض الأشخاص من مشاكل في التحكم في المثانة. أو الإمساك، أو التنميل في القدمين، أو الساقين أو التعرق غير الطبيعي. أو تغير لون الجلد، أو انخفاض ضغط الدم، أو جفاف العينين والفم.”

لذا، أهم شيء عليك فعله هو التحدث مع طبيبك إذا لاحظت علامات اعتلال عصبي صغير بالألياف. وتأكد من سؤاله عما إذا كانت فحوصات صحة القلب أو مرض السكري مناسبة لك.