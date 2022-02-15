شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تستعرض ملفات مستقبل سوق العمل السعودي غداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُعقد المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي غدًا، بمشاركة كل من وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي.

وسيستعرض وزير الإعلام أبرز المستجدات، فيما يتناول وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الملفات المتعلقة بمستقبل سوق العمل السعودي وقطاع التنمية الاجتماعية.

كما سيجيب الوزيران خلال المؤتمر عن أسئلة الصحفيين، الذي ينقل على الهواء مباشرة عبر القنوات السعودية.