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«الموارد البشرية» تستعرض ملفات مستقبل سوق العمل السعودي غداً

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الدمام - شريف احمد - يُعقد المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي غدًا، بمشاركة كل من وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي.

وسيستعرض وزير الإعلام أبرز المستجدات، فيما يتناول وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الملفات المتعلقة بمستقبل سوق العمل السعودي وقطاع التنمية الاجتماعية.

كما سيجيب الوزيران خلال المؤتمر عن أسئلة الصحفيين، الذي ينقل على الهواء مباشرة عبر القنوات .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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