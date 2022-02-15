شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» ترصد 65 منشأة مخالفة خلال يناير الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن رصد 19 منشأة خالفت نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، خلال شهر يناير، من العام 2022م، وذلك لعدم التزامها بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي.

وأوضحت "الهيئة" أن مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية مُلزمة بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن عليها إبلاغ "الهيئة" في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات.

وأشارت إلى أن مفتشيها رصدوا خلال الشهر الماضي 28 منشأة لم تسجل في نظام "رصد" و18 منشأة تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني المعتمد من "الهيئة".

وتراقب "الغذاء والدواء" مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة لديها في المصانع والمستودعات الخاصة بالاتجار بها في جميع مناطق المملكة عن طريق نظام التتبع الالكتروني "رصد"، وذلك بهدف ضبط توفر الدواء بكميات كافية في السوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم.