شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: تعليق استيراد أدوية بيطرية من روسيا لعدم فعاليتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجهت هيئة الغذاء والدواء بتعليق استيراد الأدوية البيطرية غير المسجلة في الأراضي الروسية، بسبب عدم وجود معلومات تؤكد فعاليتها وسلامتها، وكذلك معلومات عن مخاطر الإضرار بصحة الحيوان بسبب تناول هذه المنتجات الطبية.

وشددت الهيئة على مصانع الأدوية البيطرية المحلية بضرورة تسـجيل الأدوية البيطرية لدى دولة روسيا الاتحادية، قبل عملية توريد تلك الأدوية للأراضي الروسية، مشيرة إلى أن هذه الأدوية تخضع وفقاً للتشريعات الروسية للتقييم عند تداول الأدوية البيطرية في الأراضي الروسية، عند الاستيراد إلى روسيا الاتحادية، والنقل، والتخزين، والإعلان، والبيع، والتطبيق.

وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع اتحاد الغرف السعودية، والهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة، ووزارة الخارجية، وبعد التواصل مع الدائرة الاتحادية للمراقبة البيطرية والصحة النباتية في روسيا الاتحادية.