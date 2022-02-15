عقدت هيئة الأزياء لقاءً افتراضيًا بعنوان: “العلامات التجارية في قطاع الأزياء”، ضمن لقاءات الهيئة التي تسعى من خلالها لتعزيز سبل التواصل مع مجتمع الأزياء؛ لتحسين بُنية القطاع، والنهوض بمقوماته ودعم ممارسيه وتحفيزهم لرفع جودة مخرجاتهم.
وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه أصحاب العلامات التجارية، حيث اتفق المشاركون على أن التحدي الأبرز الذي يواجه العلامات التجارية المحلية في قطاع الأزياء هو بُعد المنشآت والمصانع عن القطاع العمراني بما يشكل صعوبة بالغة على جميع العاملين فيه وخاصة النساء.
وطالب المشاركون بضرورة النظر في موضوع السماح بفتح الورش والمصانع الصغيرة داخل المدينة؛ لكونها لا تشكل خطرًا على البيئة أو المجتمع المحيط بها، التي من شأنها تسهيل التحاق الموهوبين وطلبة الجامعات المتدربين بهذا القطاع، موضحين الحاجة إلى التحسين في بعض جوانبه؛ ليكون بيئة جاذبة للعمل، بما يحقق جانبًا اقتصاديًا مهمًّا للدولة.
وأشادوا بمبادرة “100 براند سعودي” التي أطلقتها الهيئة؛ بهدف رفع جودة أعمال المصممين السعوديين، وتقديم البرامج التدريبية التي تغطي مجالات تصميم العلامة التجارية وتحديد مفاهيمها واستراتيجية البيع والتسويق والعلاقات العامة.
ونوّه المشاركون خلال اللقاء بوفرة الأفكار الإبداعية والتصاميم المواكبة لتراث المملكة المتنوع باختلاف مناطقه الجغرافية، مؤكدين الحاجة إلى توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتنفيذها، فيما أكّد منتسبو الهيئة حرصهم على معرفة احتياجات العاملين في القطاع؛ لتذليل الصعاب والتحديات والإسهام في الارتقاء بصناعة الأزياء السعودية؛ للمنافسة عالميًا.
15 فبراير 2022 – 14 رجب 1443 05:46 PM
استعرضت سبل النهوض بالقطاع وتحفيز ممارسيه لرفع الجودة“الأزياء” تنظم لقاءً مفتوحًا لمناقشة تحديات العلامات التجارية
عقدت هيئة الأزياء لقاءً افتراضيًا بعنوان: “العلامات التجارية في قطاع الأزياء”، ضمن لقاءات الهيئة التي تسعى من خلالها لتعزيز سبل التواصل مع مجتمع الأزياء؛ لتحسين بُنية القطاع، والنهوض بمقوماته ودعم ممارسيه وتحفيزهم لرفع جودة مخرجاتهم.
وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه أصحاب العلامات التجارية، حيث اتفق المشاركون على أن التحدي الأبرز الذي يواجه العلامات التجارية المحلية في قطاع الأزياء هو بُعد المنشآت والمصانع عن القطاع العمراني بما يشكل صعوبة بالغة على جميع العاملين فيه وخاصة النساء.
وطالب المشاركون بضرورة النظر في موضوع السماح بفتح الورش والمصانع الصغيرة داخل المدينة؛ لكونها لا تشكل خطرًا على البيئة أو المجتمع المحيط بها، التي من شأنها تسهيل التحاق الموهوبين وطلبة الجامعات المتدربين بهذا القطاع، موضحين الحاجة إلى التحسين في بعض جوانبه؛ ليكون بيئة جاذبة للعمل، بما يحقق جانبًا اقتصاديًا مهمًّا للدولة.
وأشادوا بمبادرة “100 براند سعودي” التي أطلقتها الهيئة؛ بهدف رفع جودة أعمال المصممين السعوديين، وتقديم البرامج التدريبية التي تغطي مجالات تصميم العلامة التجارية وتحديد مفاهيمها واستراتيجية البيع والتسويق والعلاقات العامة.
ونوّه المشاركون خلال اللقاء بوفرة الأفكار الإبداعية والتصاميم المواكبة لتراث المملكة المتنوع باختلاف مناطقه الجغرافية، مؤكدين الحاجة إلى توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتنفيذها، فيما أكّد منتسبو الهيئة حرصهم على معرفة احتياجات العاملين في القطاع؛ لتذليل الصعاب والتحديات والإسهام في الارتقاء بصناعة الأزياء السعودية؛ للمنافسة عالميًا.
قد يهمك أيضاً :-
- كورونا في فلسطين.. 3648 إصابة جديدة و24 وفاة و4073 حالة تعافٍ
- بعد "مساند".. "المشوح": عمالة منزلية ذات كفاءة عالية من دول جديدة
- اخبار الخليج - النائب سوسن كمال تستنكر قيام بعض ممثلي الجمعيات السياسية بالتواصل مع جهة خارجية للتباحث في الشؤون الداخلية
- توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير بوابة الدرعية والمعهد الملكي للفنون التقليدية
- شرطة الرياض تطيح بـ 3 مخالفين لنظام أمن الحدود
كانت هذه تفاصيل خبر "الأزياء" تنظم لقاءً مفتوحًا لمناقشة تحديات العلامات التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.