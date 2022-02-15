اخبار الخليج – النائب سوسن كمال تستنكر قيام بعض ممثلي الجمعيات السياسية بالتواصل مع جهة خارجية للتباحث في الشؤون الداخلية

محمد بن مسعود - الدمام - استنكرت سعادة النائب د. سوسن كمال عضو مجلس النواب قيام بعض ممثلي الجمعيات السياسية بمملكة البحرين بالتواصل مع جهة خارجية للتباحث بشأن شؤون داخلية للمملكة، مؤكدةً أن من يعتقد بأن لديه مشكلة داخلية عليه أن يطرق الباب الوطني، وسيجد كل الترحيب والإصغاء وإيجاد الحلول.

ووجهت خطابها إلى من قام بهذا التواصل غير القانوني: اتركوا البحرين للبحرينيين، وأرشدكم إلى مكانٍ قريب، ورجلٍ حكيم، فتح قلبه قبل داره، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، بدلاً من التشريق والتغريب.