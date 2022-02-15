محمد بن مسعود - الدمام - 15 فبراير 2022 – 14 رجب 1443 05:34 PM اتخذت الإجراءات النظامية.. وأحالتهم إلى النيابة العامة شرطة الرياض تطيح بـ 3 مخالفين لنظام أمن الحدود شرطة الرياض تطيح بـ 3 مخالفين لنظام أمن الحدود أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن شرطة المنطقة قبضت على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية، ارتكبوا حوادث سلب مندوبي تطبيقات النقل والتوصيل تحت تهديد السلاح الأبيض.

وقال المتحدث: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض تطيح بـ 3 مخالفين لنظام أمن الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.