محمد بن مسعود - الدمام - يتناولان ملفات عدة.. والحدث ينقل على الهواء مباشرة عبر القنوات السعودية يُعقد المؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي غدًا، بمشاركة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي. وسيستعرض وزير الإعلام أبرز المستجدات، فيما يتناول وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الملفات المتعلقة بمستقبل سوق العمل السعودي وقطاع التنمية الاجتماعية. وسيجيب الوزيران خلال المؤتمر عن أسئلة الصحافيين، وسينقل على الهواء مباشرة عبر القنوات السعودية.

15 فبراير 2022 – 14 رجب 1443 05:30 PM يتناولان ملفات عدة.. والحدث ينقل على الهواء مباشرة عبر القنوات السعودية المؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي يستضيف “القصبي” و”الراجحي”.. غدًا المؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي يستضيف “القصبي” و”الراجحي”.. غدًا يُعقد المؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي غدًا، بمشاركة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي. وسيستعرض وزير الإعلام أبرز المستجدات، فيما يتناول وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الملفات المتعلقة بمستقبل سوق العمل السعودي وقطاع التنمية الاجتماعية. وسيجيب الوزيران خلال المؤتمر عن أسئلة الصحافيين، وسينقل على الهواء مباشرة عبر القنوات السعودية. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

كانت هذه تفاصيل خبر المؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي يستضيف "القصبي" و"الراجحي".. غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.