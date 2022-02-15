شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. المجلس الدولي للتمور يبحث رفع القدرات ومواجهة تحديات القطاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد الاجتماع الفني لمجلس الدولي للتمور في مدينة الأحساء ضمن الاجتماع التأسيسي للمجلس الدولي للتمور بحضور عدد من وزراء الزراعة وممثلي عدد من الدول المنتجة والمستوردة للتمور على مستوى العالم، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والمركز الوطني للنخيل والتمور.

واستعرض الاجتماع، استراتيجية المجلس ونشاطاته للعام2022م إضافة إلى القضايا الفنية والعمل المشترك، والأنشطة التي تتطلب العمل الجماعي لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، ورفع القدرات من أجل تحقيق التنمية المستدامة للتمور على مستوى الدول المعنية عالميًا.

كما اعتمد الاجتماع إعلان تأسيس المجلس الدولي للتمور ومقره المملكة العربية السعودية، وانتخاب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد المحسن الفضلي رئيساً للمجلس، إضافة إلى الموافقة على استراتيجية المجلس وخطة العمل.

ويضم المجلس الدولي للتمور حالياً عضوية كلاً من المملكة العربية السعودية، والإمارات، وفلسطين، والصومال، وعمان، واليمن، وموريتانيا، ولبنان، والسودان، وتونس. والبحرين، الى جانب موافقة كل من الأردن وتونس وليبيًا.