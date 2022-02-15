شاهد.. تفاعل الأمير خالد الفيصل مع “الشاب مهند” في “حفل جائزة مكة للتميز”

محمد بن مسعود - الدمام - جذب الشاب مهند فيصل، أنظار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، وشده انتباه الحضور بعد تميزه بطريقة الإلقاء خلال تقديمه حفل جائزة مكة للتميز، والذي أقيم برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، بمقر الإمارة بجدة.

ونال الشاب إعجاب الأمير خالد الفيصل الذي استمع لإلقائه في مشهدٍ رائعٍ تفاعل معه بالتصفيق والذي اعتبره الشاب حافزاً من الأمير “الفيصل”.