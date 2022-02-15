نائب أمير الرياض يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الشيخ أحمد بن سعيد الأسمري.

واستمع سموه إلى شرح عن جهود ونشاطات النيابة العامة في المنطقة.