مقدّم حفل جائزة مكة للتميز يروي لـ”الخليج 365” كيف تحقّق حلم الأعوام الثلاثة

“قبل ثلاثة أعوام كان طموحي أن أرتقي خشبة مسرح يعتليها مسؤولون ووزراء، ازدادت رغبتي بتذليل ذاك الطموح، فوضعت أوراقي وأقلامي نُصب عيني، وأخذتُ أكتب ما يجول بخيالي وواقعي، ثم ألحقهُ بالإلقاء، وجدتُ أن أرقامي تزداد، ولكن طموحي لم يزل بعيداً”.. بهذه الكلمات لخّص الشاب مهند الفيصل أمنيته التي تحققت اليوم الثلاثاء، أمام أمير الكلمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.
ونال الشاب مهند الفيصل، إعجاب أمير منطقة مكة المكرمة خلال تقديمه لحفل جائزة مكة للتميز، والذي أقيم اليوم برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة، بمقر الإمارة بجدة؛ حيث استمع “الفيصل” لإلقاء الشاب “مهند”، وسط تصفيق وتفاعل رائع من الحاضرين.
وخصّ مقدم حفل جائزة مكة للتميز الشاب مهند الفيصل “الخليج 365” بتصريح عقب تقديمه للحفل، قال فيه: اجتهدتُ في كتابة نصوص المحافل حتى “إنني أذكر قبل خمسة أشهر في لقاء قال لي المذيع: هل ترى أنك طَموح؟ فأجبتهُ مستغرباً: كيف تسأل وأنا أرى أنني سأكون أمام بلاط ملكي أتحدثُ على منبره، حتى إنني كتبتُ ما سأقوله حينها.”
وختم الشاب “مهند” وهو طالب على مقاعد الدراسة في الجامعة: ها أنا اليوم 15 فبراير -ولله الحمد- يتحقق حلمي الذي يبني حلماً آخر، وأقف أمام أمير الكلمة والشعراء الأمير خالد الفيصل.حفل جائزة مكة للتميز
15 فبراير 2022 – 14 رجب 1443 03:30 PM
شاب جامعي نال إعجاب مستشار خادم الحرمين الشريفين والحضورمقدّم حفل جائزة مكة للتميز يروي لـ”الخليج 365” كيف تحقّق حلم الأعوام الثلاثة
“قبل ثلاثة أعوام كان طموحي أن أرتقي خشبة مسرح يعتليها مسؤولون ووزراء، ازدادت رغبتي بتذليل ذاك الطموح، فوضعت أوراقي وأقلامي نُصب عيني، وأخذتُ أكتب ما يجول بخيالي وواقعي، ثم ألحقهُ بالإلقاء، وجدتُ أن أرقامي تزداد، ولكن طموحي لم يزل بعيداً”.. بهذه الكلمات لخّص الشاب مهند الفيصل أمنيته التي تحققت اليوم الثلاثاء، أمام أمير الكلمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.
ونال الشاب مهند الفيصل، إعجاب أمير منطقة مكة المكرمة خلال تقديمه لحفل جائزة مكة للتميز، والذي أقيم اليوم برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة، بمقر الإمارة بجدة؛ حيث استمع “الفيصل” لإلقاء الشاب “مهند”، وسط تصفيق وتفاعل رائع من الحاضرين.
وخصّ مقدم حفل جائزة مكة للتميز الشاب مهند الفيصل “الخليج 365” بتصريح عقب تقديمه للحفل، قال فيه: اجتهدتُ في كتابة نصوص المحافل حتى “إنني أذكر قبل خمسة أشهر في لقاء قال لي المذيع: هل ترى أنك طَموح؟ فأجبتهُ مستغرباً: كيف تسأل وأنا أرى أنني سأكون أمام بلاط ملكي أتحدثُ على منبره، حتى إنني كتبتُ ما سأقوله حينها.”
وختم الشاب “مهند” وهو طالب على مقاعد الدراسة في الجامعة: ها أنا اليوم 15 فبراير -ولله الحمد- يتحقق حلمي الذي يبني حلماً آخر، وأقف أمام أمير الكلمة والشعراء الأمير خالد الفيصل.
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