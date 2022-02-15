تُنهي مناورة وتبدأ أخرى.. روسيا تطلق تدريبات بحرية في بحر بارنتس

محمد بن مسعود - الدمام - تضمّ 20 سفينة من الأسطول الشمالي

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ مناورات بحرية في بحر بارنتس، بأسطول يضم أكثر من 20 سفينة من الأسطول الشمالي، بحسب ما نقلت “رويترز” عن وكالة “إنترفاكس” الروسية.

ويقع بحر بارنتس بين سواحل النرويج وروسيا، وهو مقسم بين المياه الإقليمية النرويجية والروسية.

وأوضح وزير دفاع النرويج أود روجر إنوكسين، أن بلاده ستسهم بقوات أكبر في قوة للناتو في ليتوانيا، وأنها ستزيد قواتها بنحو 50 إلى 60 جندياً هناك.

وبيّن أن بلاده لم تزد استعدادها العسكري في المنطقة القطبية الشمالية، وأن التدريبات العسكرية “الرد البارد”، التي من المقرر إجراؤها في النرويج، ستسير كما هو مخطط لها.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم بسحب بعض القوات الروسية في المناطق العسكرية المتاخمة لأوكرانيا إلى قواعدها بعد إنهاء مناورة عسكرية في بيلاروسيا.روسيا مناورات بحرية