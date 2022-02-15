شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بـ 40 مليون.. كيف حافظت شركة بتبوك على دخلها بعد التصحيح من «التستر»؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - متخصصة في بيع الكماليات بتبوك منذ 7 سنوات

- تتجاوز إيراداتها السنوية 40 مليون ريال سنوياً

نشرت وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لمنشأة تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر والمقرر انتهاؤها غداً الأربعاء، الموافق 16 فبراير 2‪021

واستفادت الشركة من الفترة التصحيحية وهي متخصصة في بيع الكماليات بتبوك منذ 7 سنوات، في حين تتجاوز إيراداتها السنوية 40 مليون ريال سنوياً.

وأوضحت الوزارة أن تقدم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة تصحيح أوضاع المنشأة من خلال إتمام عملية نقل ملكية الشركة لشخص آخر (طرف ثالث)، وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وفقاً لنظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها الان نظامية بشكل كامل.

الجدير بالذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت كافة الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية، فيما يمكن التقدم بطلب التصحيح إلكترونياً من خلال: mc.gov.sa.