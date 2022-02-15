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المتحدث الرسمي لحافلات مكة لـ ”الخليج 365”: 450 موقفا بمشروع الحافلات

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الدمام - شريف احمد - قال الدكتور "ريان الحازمي "المتحدث الرسمي لحافلات مكة ، أنه تم إطلاق مشروع حافلات مكة للمرحلة التجريبية.

وأضاف الحازمي في تصريحات لـ "اليوم":"يطلق المشروع اليوم بمسار محطة قطار الحرمين إلى محطة جبل عمر وفي الأشهر القادمة سوف نطلق اثنا عشر مسار الموزعين في مدينة مكة المكرمة" .

واوضح أنه يوجد لدينا 450 موقف للحافلات و400 باص، موزعين بين 240 باص عادي و160 باص مفصلي ، ويوجد لدينا 12 مسار بطول 280 كم يخدم جميع الأحياء وجميع المناطق في مكة المكرمة، وسوف يتم تشغيل المشروع بكافة طاقته الاستيعابية في الأشهر القادمة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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