شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الرسمي لحافلات مكة لـ ”الخليج 365”: 450 موقفا بمشروع الحافلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الدكتور "ريان الحازمي "المتحدث الرسمي لحافلات مكة ، أنه تم إطلاق مشروع حافلات مكة للمرحلة التجريبية.

وأضاف الحازمي في تصريحات لـ "اليوم":"يطلق المشروع اليوم بمسار محطة قطار الحرمين إلى محطة جبل عمر وفي الأشهر القادمة سوف نطلق اثنا عشر مسار الموزعين في مدينة مكة المكرمة" .

واوضح أنه يوجد لدينا 450 موقف للحافلات و400 باص، موزعين بين 240 باص عادي و160 باص مفصلي ، ويوجد لدينا 12 مسار بطول 280 كم يخدم جميع الأحياء وجميع المناطق في مكة المكرمة، وسوف يتم تشغيل المشروع بكافة طاقته الاستيعابية في الأشهر القادمة.