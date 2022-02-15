شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف» يؤكد أهمية تطوير العلاقات التجارية الخليجية الأيرلندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الخليجية الأيرلندية، جاء ذلك خلال لقاء اليوم في مقر الأمانة بالرياض، بوزير الزراعة والغذاء والبحرية في أيرلندا تشارلي ماكاونالوغ.

وناقش الجانبان في اللقاء مستجدات النمو الإيجابي للاقتصاد الأيرلندي، لاسيما في قطاع الزراعة والغذاء، ودور الصناعة الغذائية في انتعاش الاقتصاد الأيرلندي، وأوجه التعاون لخلق علاقات تجارية طويلة الأمد لخدمة المصالح المشتركة.