صور أقمار صناعية تظهر أنشطة عسكرية روسية جديدة قرب أوكرانيا

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أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها شركة “ماكسر تكنولوجيز” الأميركية الخاصة، اليوم (الثلاثاء) وجود أنشطة عسكرية روسية في عدة مواقع بالقرب من أوكرانيا، وسط مخاوف من أن تشن موسكو هجومًا على جارتها السوفياتية السابقة، بحسب ما ذكرت “رويترز”.
وأوضحت “ماكسر” التي ترصد حشد القوات الروسية منذ أسابيع، أن الصور التي التقطت يومي الأحد والاثنين الماضيين، أظهرت نشاطاً جديداً مهماً في روسيا البيضاء، وغرب روسيا، وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا.
وأضافت أن الصور تبين عمليات نشر جديدة كبيرة لقوات، وطائرات هليكوبتر هجومية، بالإضافة إلى نشر طائرات مقاتلة، وقاذفات، وطائرات هجوم أرضي في مواقع أمامية.
أنشطة عسكرية روسية
15 فبراير 2022 – 14 رجب 1443 02:52 PM
عمليات نشر جديدة كبيرة لقوات وطائرات وقاذفاتصور أقمار صناعية تظهر أنشطة عسكرية روسية جديدة قرب أوكرانيا
أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها شركة “ماكسر تكنولوجيز” الأميركية الخاصة، اليوم (الثلاثاء) وجود أنشطة عسكرية روسية في عدة مواقع بالقرب من أوكرانيا، وسط مخاوف من أن تشن موسكو هجومًا على جارتها السوفياتية السابقة، بحسب ما ذكرت “رويترز”.
وأوضحت “ماكسر” التي ترصد حشد القوات الروسية منذ أسابيع، أن الصور التي التقطت يومي الأحد والاثنين الماضيين، أظهرت نشاطاً جديداً مهماً في روسيا البيضاء، وغرب روسيا، وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا.
وأضافت أن الصور تبين عمليات نشر جديدة كبيرة لقوات، وطائرات هليكوبتر هجومية، بالإضافة إلى نشر طائرات مقاتلة، وقاذفات، وطائرات هجوم أرضي في مواقع أمامية.
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