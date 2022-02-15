اخبار الخليج –  حميدان يطلع فخرو على مستجدات برامج توظيف المواطنين وتعزيز استقرارهم المهني

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، السيد جمال محمد فخرو، وذلك اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالوزارة.

وخلال اللقاء، أطلع حميدان النائب الأول لرئيس مجلس الشورى على مستجدات عمل الوزارة في تنفيذ برامجها العديدة في المجالات العمالية وتعزيز الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن بحث تعزيز التعاون بين الوزارة والسلطة التشريعية، في إطار السعي المشترك للارتقاء بالخدمات التنموية المقدمة للمواطنين، خاصة ما يتعلق منها بدعم جهود ادماج المواطنين بالقطاع الخاص وضمان استقرارهم وتطويرهم مهنياً، وتحسين بيئة العمل والإنتاجية بالمنشآت عبر تنفيذ العديد من المبادرات النوعية، إضافة الى جهود تعزيز الرعاية الاجتماعية لمختلف فئات وشرائح المواطنين وتقديم الخدمات لهم بكل يسر عبر المنصات التقنية والبرامج الالكترونية.

وقد أشاد فخرو بجهود الوزارة في مجال تأهيل الكوادر الوطنية وإدماجها في سوق العمل، مؤكداً دعم المجلس للمبادرات التي تعزز فرص توظيف الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات الوظيفية وتسريع وتيرة إدماجهم في منشآت القطاع الخاص، منوهاً في الإطار ذاته بخدمات الرعاية التي توفرها الوزارة لمختلف الشرائح المجتمعية بما يضمن لهم العيش الكريم.