اخبار الخليج – رئيس وزراء إقليم السند بباكستان يستقبل القنصل العام للبحرين في كراتشي بمناسبة انتهاء فترة عمله

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد مراد علي شاه، رئيس وزراء إقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية، اليوم، في مكتبه، سعادة السيد ياسر عيسى عجلان الحدي، القنصل العام لمملكة البحرين في كراتشي، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وخلال اللقاء، أكد السيد مراد علي شاه على متانة العلاقات المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية في مختلف الأصعدة، مثمنًا موقف مملكة البحرين الداعم لبلاده، مشيدًا سعادته بالجهود الطيبة التي بذلها سعادة القنصل العام والتي أسهمت بشكل كبير في توطيد وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية وما تشهده من تطور وتقدم مستمرين على كافة المستويات، والتأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في شتى المجالات.