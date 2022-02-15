اخبار الخليج – ناصر بن حمد: دور بارز لـ «NBB» في مواصلة إبراز رياضة القدرة البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة أن انضمام بنك البحرين الوطني إلى داعمي مهرجان كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى للقدرة لفئات العموم والناشئين والاسطبلات الخليجية الخاصة الذي سينظمه الاتحاد الملكي خلال الفترة من 17 حتى 19 فبراير الحالي في قرية البحرين الدولية للقدرة، يؤكد الحس الوطني العالي الذي يتمتع به البنك في دعم الأنشطة الرياضية في المملكة.

وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذه الرعاية محل تقدير واعتزاز من بنك البحرين الوطني، حيث أن هذا الدور البارز في تقديم الدعم للمهرجان الغالي على قلوب الجميع يؤكد العمل المشترك بين الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وبنك البحرين الوطني، مشيرا سموه إلى أن الدعم سيكون حافزا للجميع، لما يمثله هذا الدعم من تقدير واعتراف بدور الشباب البحريني في الارتقاء بشتى القطاعات في البحرين وخاصة القطاع الرياضي.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة عن تقديره لدعم بنك البحرين الوطني للمهرجان الأغلى في سباقات القدرة، مؤكداً أهمية التعاون البناء مع بنك البحرين الوطني والذي يجسد رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في دخول القطاعات الخاصة في دعم الجانب الرياضي لتحقيق تطلعات القطاعين الشبابي والرياضي.

وأوضح سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة أن رعاية بنك البحرين الوطني يعكس حرص البنك على تطبيق الشراكة المجتمعية وتسخير الدعم للرياضيين في المملكة من أجل مواصلة الارتقاء بمنظومة رياضة القدرة البحرينية ومواصلة النهوض بها في ظل الإنجازات العديدة التي تحققت في الفترة الماضية، مقدماً شكره وتقديره إلى سعادة الوجيه فاروق المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني على دوره البارز.

وفي ذات السياق، أكد الوجيه فاروق المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني أن البنك وجميع منتسبيه يفتخرون ويعتزون برعاية مهرجان كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للقدرة، حيث أن جلالته هو الفارس الأول في المملكة وتواجد البنك في الدعم يجسد المسئولية الوطنية والمجتمعية في دعم الشباب البحريني في رياضة القدرة التي تحظى باهتمام كبير من جلالته أيده الله.

وأشار المؤيد إلى أن الدور الكبير الذي يلعبه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في مواصلة النهوض برياضة القدرة البحرينية ورؤية سموه الثاقبة نحو إبراز هذه الرياضة العريقة في المشاركات الخارجية يؤكد الحنكة التي يتمتع بها سموه، مشيداً بدور الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة في تهيئة الأجواء المثالية للفرسان في هذا المهرجان الكبير والغالي.

وبين فاروق المؤيد أن تقديم الدعم استمرار للعلاقة القوية التي تربط بين بنك البحرين الوطني مع الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، مؤكداً أن البنك سيواصل في تقديم كافة أشكال الدعم خلال المرحلة القادمة إلى الاتحاد، ومتمنيا كل التوفيق والنجاح للجنة المنظمة في إخراج المهرجان الكبير بأفضل صورة تنظيمية.