محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس مجلس الدوما الروسي إن المجلس صوت اليوم الثلاثاء لصالح دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين تدعمهما روسيا في شرق أوكرانيا.
وقد يقضي الاعتراف بالمنطقتين على عملية مينسك للسلام في شرق أوكرانيا، والتي قالت روسيا إنها ملتزمة بها.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – البرلمان الروسي يطالب بوتين بالاعتراف بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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