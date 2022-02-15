اخبار دوليه – البرلمان الروسي يطالب بوتين بالاعتراف بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس مجلس الدوما الروسي إن المجلس صوت اليوم الثلاثاء لصالح دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين تدعمهما روسيا في شرق أوكرانيا.

وقد يقضي الاعتراف بالمنطقتين على عملية مينسك للسلام في شرق أوكرانيا، والتي قالت روسيا إنها ملتزمة بها.