الفيصل يكرّم الفائزين بجائزة مكة للتميّز

‏أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الفائزين بجائزة مكة للتميز في أفرعها التسعة، كذلك الفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة تحت شعار» كيف نكون قدوة في العالم الرقمي»؟.

وفاز بجائزة مكة للتميز في فرع التميز الإداري وزارة الرياضة، وفاز في فرع التميز البيئي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ‏وفي فرع التميز العمراني فاز مشروع قبة جدة دوم، ونال ‏جائزة فرع التميز العلمي والتقني وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفى خدمات الحج والعمرة فازت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، ‏وحصد جائزة فرع التميز الاجتماعي منصة إحسان، وفي فرع التميز الثقافي فاز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وفاز ‏في فرع التميز الإنساني هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفايز المالكي، كما فازت شركة أم القرى للتنمية والإعمار وشركة بترو رابغ في فرع التميز الاقتصادي.

عقب ذلك كرَم أمير منطقة مكة المكرمة رعاة وداعمي الجائزة ومحكمي ومقيمي الأعمال المتنافسة.

وفي شأن متصل يواصل الأمير خالد الفيصل، غدًا الإربعاء، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة، حيث يزور محافظات الليث والقنفذة وأضم والعرضيات، ويلتقي الأهالي ويستمع إلى مطالبهم، كما يستعرض ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية، ويرافق سموه خلالها مديرو عموم الإدارات الحكومية في المنطقة؛ بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

ويترأس أمير منطقة مكة المكرمة اجتماعات يتخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، كما تتم مناقشة سبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.