شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول رحلة لحافلات مكة من محطة قطار الحرمين للمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت صباح اليوم أول رحلة تجريبية لمشروع النقل العام بالحافلات "حافلات مكة "، على المسار الذي يربط بين محطة قطار الحرمين السريع بحي الرصيفة ومحطة جبل عمر بالقرب من ساحات المسجد الحرام.

ويعد المشروع أحد مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وانطلقت أول رحلة تجريبية الساعة 5:30 صباحا عبر المسار 7A، تحمل الركاب من محطة قطار الحرمين السريع إلى المسجد الحرام.

وتطمح الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال هذه المرحلة، إلى رصد كل ما يساعد على تطوير الخدمة، بالشراكة مع المجتمع وضيوف الرحمن.