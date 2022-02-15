شاهد من القاهرة.. “آل الشيخ” يلتقي نظيره الباكستاني لبحث التعاون ويُهديه مصحفًا

محمد بن مسعود - الدمام - “قادري”: جهود المملكة تاريخية والاعتداء عليها والحرمين اعتداءٌ على مركز الدين

الْتقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، بمقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، الوزير الاتحادي للشؤون الدينية والتحالف بين الأديان بجمهورية باكستان الإسلامية الدكتور نور الحق قادري؛ وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية لرئاسة أعمال الدورة الـ13 للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي.

وفي مستهل اللقاء، نوّه “آل الشيخ” بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتعاون في مختلف المجالات التي تخدم البلدين، كما استعرض التعاون الثنائي بين الوزارتين في مجالات العمل الإسلامي، ونشر الوسطية والاعتدال.

من جانبه، أثنى الوزير الباكستاني على الجهود التي تقدّمها المملكة في جميع الدول الإسلامية وغير الإسلامية، وخاصة ‏الجهود التي تخدم الدين الإسلامي والشريعة؛ مشيرًا إلى أنها جهود ‏تاريخية منذ عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- إلى هذا العهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله؛ مؤكدًا أن المملكة لها مواقف كبيرة في دعم الدول الإسلامية التي يحصل بها كوارث طبيعية، وهي دائمًا سباقة لعمل الخير.

وأكد “قادري” -خلال اللقاء- أن الاعتداء على المملكة وعلى الحرمين الشريفين، يعد اعتداء على مركز الدين والإسلام، وأن جمهورية باكستان الإسلامية تساند وتدعم المملكة في كافة مواقفها.

وفي ختام اللقاء، قدّم وزير الشؤون الإسلامية للوزير الباكستاني مصحفًا فاخرًا من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ