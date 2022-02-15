قانوني يوضح عقوبة تزوير التقارير الطبية.. وهذا موقف المستفيد من التزوير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- متابعات

قال المحامي حمود الناجم، إن السجن والغرامة ينتظران من يشارك في إصدار التقارير الطبية المزورة، مؤكدًا أن العقوبات تشمل المستفيد منها أيضا.

وأوضح «الناجم»، في تصريحات لـ«الإخبارية»، أن من يشارك في إصدار التقارير الطبية المزورة يعاقب بالسجن سنة وغرامة 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أن المستفيد الذي صدر لمصلحته هذه التقارير واستفاد منها يعاقب بنفس للعقوبة.

وأكد أن هذه العقوبات لن تقع إلا بعد إجراء التحقيقات من النيابة العامة، ثم تصدر لائحة اتهام وتحيلها إلى المحكمة الجزائية لإصدار العقوبة المناسبة.

وأضاف المحامي، أن من يستخدم بطاقة التأمين التي تتعلق بشخص آخر ويستفيد من الخصومات المترتبة عليها يعاقب بنفس العقوبة.