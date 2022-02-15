«جي إف إتش»: أغلقنا معاملات استثمارية جديدة تتجاوز مليار دولار خلال عام 2021.. ورفعنا أصولنا الى 15 مليار دولار

محمد بن مسعود - الدمام - قال «سوريا هاريهاران» رئيس الشؤون المالية في مجموعة «جي إف إتش»، إن المجموعة أغلقت خلال عام 2021 معاملات استثمارية جديدة تتجاوز قيمتها مليار دولار في جميع أنحاء المنطقة، شملت الخدمات اللوجستية الدولية والرعاية الصحية والتعليم.

وأضاف «سوريا هاريهاران» في بيان صدر عن «جي إف إتش» منشور في بورصة البحرين، أن ذلك سمح للمجموعة بزيادة إجمالي أصولها والأصول المدارة إلى 15 مليار دولار لعام 2021.

وفيما يخص «المصرف الخليجي التجاري»، قال «سوريا هاريهاران» إنه ساهم بمبلغ 25 مليون دولار في ربحية المجموعة ، وبنسبة 18% من إجمالي دخلها.

وكانت أرباح مجموعة «جي إف إتش» قد ارتفعت إلى 84.22 مليون دولار (2.23 سنت/ للسهم) بنهاية عام 2021، مقارنة بأرباح قدرها 45.10 مليون دولار تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2020.