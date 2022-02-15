اخبار الخليج – الصالح: مملكة البحرين تستند على إرثٍ عريقٍ من التسامح والتعايش والانسجام

محمد بن مسعود - الدمام - بدعوة كريمة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في جمهورية مصر العربية الشقيقة شاركت إدارة الأوقاف الجعفرية في أعمال المؤتمر السنوي الذي ينظمه المجلس في دورته الثانية والثلاثين تحت عنوان (عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي)، الذي عقد في القاهرة، على مدى يومين، تحت رعاية فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وبهذه المناسبة أكد رئيس الأوقاف الجعفرية سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح :» إننا نتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر الشقيقة على جهودها الكبيرة في تنظيم هذا المؤتمر الذي يمثل منبراً مهماً ورائداً للحوار وتبادل المبادرات والأفكار البناءة لتعزيز المبادئ السامية التي يسعى إليها».

وأضاف الصالح» إننا في مملكة البحرين نستند على إرثٍ عريقٍ من التسامح والتعايش والانسجام بين مختلف الأديان والمذاهب والحضارات، ولقد شهدنا العديد من المبادرات المهمة التي انطلقت من مملكة البحرين على صعيد تجسيد قيم الحوار والتسامح والتعددية، ولعل أبرزها إنشاء مركز الملك حمد للتعايش السلمي، وإطلاق عدد من المؤتمرات والمعارض المتخصصة التي تعنى بالتسامح وتكريس التعايش.

ونيابة عن رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية، شارك الدكتور وسام عباس السبع رئيس قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف الجعفرية في أعمال المؤتمر الذي شهد حضوراً واسعاً من العلماء وأصحاب الفكر والنخب من مختلف الدول الإسلامية، حيث اختتم بتوصيات مهمة تسهم في تعزيز أسس التسامح والتعايش المبني على أسس المواطنة بما يرتقي بنهضة المجتمعات.