اخبار الخليج – قمبر: إلى متى المماطلة في دفع علاوات التمديد للمعلمين؟

محمد بن مسعود - الدمام - أكد النائب عمار قمبر بأن ما يحدث من مماطلة في صرف علاوات التمديد للمعلمين والمعلمات امر مرفوض وفير مقبول اطلاقا، منوها الى ان الخليج 365 وقد تطرق للموضوع وسبق وان صرح وبه وسبق ان تم مناقشته في مجلس النواب الا ان الاعذار التي تساق وتقدم لايمكن ان يتم السكوت عنها او تجاهلها.

وأضاف قمبر: آخر تلك الردود التي وصلتنا كانت من وزارة التربية والتعليم والتي تقول بأن الموضوع قد تحول الى ديوان الخدمة المدنية من اجل ان يتم وضع آلية ليتم صرف علاوات التمديد بالكامل لمستحقيها، وعندما تستفسر من ديوان الخدمة يأتيك الرد بأنهم حتى الآن لم يجتمعوا مع وزارة التربية لمناقشة الامر، وهكذا الامر يتناقل من هنا وهناك وحقوق المستحقين متعطلة بسبب الإجراءات والآليات التي ترميها كل على الأخرى.

وقال قمبر:(هل يعقل ان ينتظر المعلمين والمعلمات كل هذا الوقت لصرف مستحقاتهم نظير علاوة تمديد أوقات العمل ؟ هل وضع الية للصرف يحتاج كل هذا الوقت الطويل؟ لماذا لا يتم انهاء هذا الامر الذي طال انتظاره؟ وما الذي تنتظره وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة بشأن هذا الأمر؟).

واكد النائب قمبر بأنه لن يتم السكوت اكثر على هذه المماطلة والتي يتوجب على وزارة التربية والتعليم وضع حد لها وانهاؤها في اسرع وقت ممكن.