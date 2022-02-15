اخبار الخليج – مؤتمر الخليج الـ 14 للمياه يعالج في ثاني أيام انعقاده قضايا الإدارة الكفء لتحلية المياه والقطاع البلدي والزراعي والصناعي

محمد بن مسعود - الدمام - تتواصل جلسات اليوم الثاني من مؤتمر الخليج الرابع عشر للمياه الذي تنظمه جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية في العاصمة السعودية الرياض بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والأمانة العامة لدول المجلس، وبدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الخاصة.
وقد ركزت جلسات ثاني أيام المؤتمر على مناقشة قضايا الإدارة الكفء لتحلية المياه، والمياه الجوفية والسطحية، ومياه الصرف الصحي، والإدارة الكفء للمياه البلدية، والزراعية، والصناعية، وأنظمة دعم القرار في قطاع المياه.
يشار إلى ان المؤتمر يقام تحت شعار «المياه في الخليج… نحو كفاءة اقتصادية واستدامة مالية»، ويتحدث فيه 20 متحدث رئيس هم من العلماء والمدراء والتنفيذيين من اليونسكو، والإسكوا، والمعهد الدولي لإدارة المياه، والمركز الدولي للزراعة الملحية، والبنك الدولي، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ودلتاريس الهولندية، وجامعة الخليج العربي، ويتم خلال المؤتمر عرض نتائج 50 ورقة علمية من مشاركين خليجيين وعرب ودوليين.
هذا، ويناقش المؤتمر الذي يختتم اعماله الثلاثاء في 12 جلسة رئيسية موضوعات ملحة في قطاع المياه كالكفاءة الاقتصادية والإدارة الكفء لتحلية المياه، والمياه الجوفية والسطحية، ومياه الصرف الصحي، والإدارة الكفء للمياه البلدية، والزراعية، والصناعية، وأنظمة دعم القرار في قطاع المياه، كما تعقد 3 دورات تدريبية حول «نموذج المناخ الإقليمي للمنطقة العربية»، و»تدقيق المياه وحوكمتها»، و»تثمين الماء».
يدعم المؤتمر في نسخته الـ 14 كلا من اليونسكو، والإسكوا، والمعهد الدولي لإدارة المياه، والمركز الدولي للزراعة الملحية، والبنك الدولي، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ودلتاريس الهولندية، وجامعة الخليج العربي، إذ يستعرض المؤتمر بشكل اساسي السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الاقتصادية الخاصة بقطاع المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في خطوة لدعم السياسات واتخاذ القرار فيما يخص تأثيرات استخدام الأدوات الاقتصادية لتحقيق أنماط استهلاك مائي مستدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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