الفيصل يعلن الفائزين بجائزة مكة للتميز في فروعها الـ 9.. والملتقى الثقافي

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أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة بجدة، اليوم، الفائزين بجائزة مكة للتميز في فروعها التسعة، وكذلك الفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة.
وفاز في فرع التميز الإنساني، هيئة الهلال الأحمر السعودي، والفنان فايز المالكي مناصفة، كما فاز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بـجائزة مكة للتميز في فرع التميز الثقافي.
وفي فرع التميز الاقتصادي، كانت الجائزة مناصفة بين شركة أم القرى للتنمية والإعمار، وشركة بترو رابغ.
كما أعلن أمير مكة المكرّمة، فوز مطار الملك عبدالعزيز بجدة بجائزة التميز البيئي، وفوز مشروع قبة جدة دوم بـجائزة مكة للتميز في فرع التميز العمراني، بينما فازت وزارة الرياضة في فرع التميز الإداري.
وأعلن أمير مكة المكرّمة، فوز القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بجائزة مكة للتميز في خدمات الحج والعمرة، وفوز منصة إحسان في فرع التميز الاجتماعي.
أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل
15 فبراير 2022 – 14 رجب 1443 12:49 PM
فايز المالكي وهيئة الهلال الأحمر يتقاسمان جائزة التميز الإنسانيالفيصل يعلن الفائزين بجائزة مكة للتميز في فروعها الـ 9.. والملتقى الثقافي
أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة بجدة، اليوم، الفائزين بجائزة مكة للتميز في فروعها التسعة، وكذلك الفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة.
وفاز في فرع التميز الإنساني، هيئة الهلال الأحمر السعودي، والفنان فايز المالكي مناصفة، كما فاز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بـجائزة مكة للتميز في فرع التميز الثقافي.
وفي فرع التميز الاقتصادي، كانت الجائزة مناصفة بين شركة أم القرى للتنمية والإعمار، وشركة بترو رابغ.
كما أعلن أمير مكة المكرّمة، فوز مطار الملك عبدالعزيز بجدة بجائزة التميز البيئي، وفوز مشروع قبة جدة دوم بـجائزة مكة للتميز في فرع التميز العمراني، بينما فازت وزارة الرياضة في فرع التميز الإداري.
وأعلن أمير مكة المكرّمة، فوز القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بجائزة مكة للتميز في خدمات الحج والعمرة، وفوز منصة إحسان في فرع التميز الاجتماعي.
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