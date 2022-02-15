شكرا لقرائتكم خبر عن «الدواء والغذاء» تتفاعل مع مقطع يدعي وجود أرز بلاستيكي بالأسواق /عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاعلت هيئة الغذاء والدواء، مع مقطع فيديو يدعي وجود منتج الأرز البلاستيكي في الأسواق المحلية.

ونفت الهيئة تلك الشائعات، وأكدت أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم دخول هذه النوعية من الأرز إلى الأسواق.

وذكرت أنها سحبت عينات من بعض المنتجات التي دارت حولها إشاعات بأنها من أنواع الأرز البلاستيكي، وأحالتها إلى مختبراتها لإخضاعها للفحص الفيزيائي والتأكد من الخواص الطبيعية للأرز.

ولفتت إلى أن نتائج تحليل عينات الأرز بيّنت أنها مطابقة للوائح الفنية والمواصفات الخليجية ذات العلاقة.