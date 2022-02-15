شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يلتقي بنائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • "آل الشيخ وعباسوف" يستعرضان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإسلامي

• "عباسوف" يشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام

التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, في القاهرة, بنائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية روشان عباسوف، وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، للمشاركة في أعمال المؤتمر الـ32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإسلامي، وما من شأنه أن يخدم العمل الإسلامي وفق منهج الوسطية والاعتدال.

ونوه "عباسوف" بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والإنسانية جمعاء، مؤكداً أن المملكة هي رائدة العالم الإسلامي وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين مقدرة لدى المسلمين بالعالم.

وفي ختام اللقاء قدم معالي وزير الشؤون الإسلامية لنائب رئيس الإدارة الدينية، مصحفاً فاخراً من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.